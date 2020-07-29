За несколько часов в Оболи выпало 123 мм осадков — выпал аномально сильный дождь

ННВ • 29/7/20 12:18 • Экалогія

Сильнейший дождь зафиксировали синоптики на гидрометеорологическом посту в Оболи Шумилинского района — за 13 часов выпало 123 мм осадков.



Продолжительный сильный дождь прошел здесь с 17:00 27 июля до 6:00 28 июля, сообщается пресс-службой МЧС. В результате всего за полсуток здесь выпало полторы месячных нормы осадков, характерных для Витебска.

В самом областном центре с начала июля выпало 127 мм осадков, это значительно превышает месячную норму, которая составляет 83 мм.