Жительница Браслава въехала на «Mercedes» в избу
В три часа ночи 27 июля в легковой автомобиль «Mercedess» влетел в один из деревянных домов на Лененинской улице в Браславе.
32-летняя браславчанка на легковушке ехала со стороны автостанции в направлении Слободской улицы. Женщина выбрала небезопасную скорость, не справилась с управлением и в результате вылетела на левую по ходу движения обочину, а потом врезалась в стену дома, сообщает газета «Браслаўская звязда» со ссылкой на старшего госавтоинспектора ОГАИ РОВД Анатолия Боровика.
В результате дорожно-транспортного происшествия люди не пострадали.
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