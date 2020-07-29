Жительница Браслава въехала на «Mercedes» в избу

Іван Дзедушкін • 29/7/20 19:08 • Здарэнні

В три часа ночи 27 июля в легковой автомобиль «Mercedess» влетел в один из деревянных домов на Лененинской улице в Браславе.



32-летняя браславчанка на легковушке ехала со стороны автостанции в направлении Слободской улицы. Женщина выбрала небезопасную скорость, не справилась с управлением и в результате вылетела на левую по ходу движения обочину, а потом врезалась в стену дома, сообщает газета «Браслаўская звязда» со ссылкой на старшего госавтоинспектора ОГАИ РОВД Анатолия Боровика.

В результате дорожно-транспортного происшествия люди не пострадали.