Более 200 долларов штрафа заплатит витеблянин, снявшийся на видео в милицейской форме

Іван Дзедушкін • 30/7/20 13:47 • Здарэнні

Штрафом в 540 рублей наказали жителя Витебска, опубликовавшего в TikTok видео вечеринки с переодеванием в милицейскую форму.



На видео молодой человек в форме прапорщика белорусской милиции «зажигал» с друзьями под «блатные» песни. Милиция поспешила найти этого опасного парня и это им удалось.

Оказалось, что группа молодежи отдыхала в гостях у одного из друзей. У его отчима, когда-то служившего в МВД, молодые люди нашли милицейскую форму, в которую оделись и станцевали перед камерой.

В результате суд посчитал, что один человек из компании совершил административное правонарушение. Главного героя видеоролика оштрафовали на 20 базовых величин за незаконное ношение формы одежды работников госорганов, сообщает пресс-служба МВД.

Отметим, что молодому человеку дали максимально возможный штраф, предусмотренный частью 2 статьи 23.45 КоАП.