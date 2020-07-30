Еще два грибника заблудились в лесах Витебской области, нашли только одного

ННВ • 30/7/20 12:46 • Здарэнні

Два пенсионера потерялись в лесах Витебской области, отправившись за грибами. Пока удалось найти только одного.



29 июля спасатели получили сообщение о том, что в лесу у поселка Малые Лосвидо Городокского района заблудился 61-летний пенсионер. Найти грибника удалось более чем через четыре часа поисков, в спасательной операции участвовали сотрудники МВД, МЧС и местное население. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.

Уром 30 июля, в 4:00, в МЧС сообщили 61-летнем грибнике, пропавшем уже у деревни Сосновка Витебского района. Его ищут спасатели и милиционеры, пока безуспешно, сообщается пресс-службой МЧС.

Напомним, что 28 июля отправившись в лес, пропали две престарелые пенсионерки — одна в Витебском, а другая в Полоцком районе. По подсчетам милиции в прошлом году в лесах Витебской области заблудилось 25 человек, далеко не всех из них удалось найти и спасти.