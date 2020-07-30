На три и полтора года сядут сельчане, незаконно выловившие в Ушаче 130 различных рыб

ННВ • 30/7/20 18:36 • Экалогія

К лишению свободы приговорены двое браконьеров за незаконную рыбалку в Полоцком районе, также они должны компенсировать государству около 11500 рублей за рыбу и заплатить штрафы по 2700 рублей каждый.



Во время нерестового запрета с 5 мая по 6 мая 44-летний и 30-летний местные жители установили на реке Ушача в районе деревни Вороничи три рыболовные сети. Ночью они выбрали улов — попалось более 130 особей рыб различных видов: окуня речного, плотвы, леща, линя, густеры, щуки обыкновенной и карася серебряного.

Поскольку рыба была выловлена во время нереста, то ущерб, нанесенный незаконным уловом, оценили в 11 320 рублей и возбудили уголовное дело части 4 статьи 281 УК — незаконная добыча рыбы, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере.

28 июля суд Полоцка и Полоцкого района признал обоих мужчин виновными совершении вменяемого им преступления. Старшего сельчанина приговорили к 3 годам лишения свободы, а его племянника — к 1 году и 6 месяцам. Кроме того, каждый мужчина должен выплатить штраф в размере 2700 рублей, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.

Также суд постановил взыскать с родственников в солидарном порядке в пользу государства 11 340 рублей в возмещение вреда, причиненного окружающей среде, а кроме того — стоимость незаконно добытой рыбы в сумме 197 рублей 91 копейки.

В местах лишения свободы по приговору суда обоих мужчин будут принудительно лечить от алкоголизма. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.