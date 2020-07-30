Недобросовестного установщика окон из Витебска будут судить за мошенничество в особо крупном размере

Іван Дзедушкін • 30/7/20 14:57 • Эканоміка

Жертвами витебского предпринимателя и одновременно руководителя двух фирм, оказывавшего различные услуги по ремонту, стали 26 человек.



Как установило следствие, 35-летний витеблянин, ранее уже судимый за мошенничество, с июля 2017 года по декабрь 2019 года брал заказы на приобретение и установку окон, балконных рам, дверей, отделку балконов, монтаж кровли и изготовление фундаментов для домов. Заключив договор и получив предоплату, мужчина работу не выполнял, и, как считает следствие, выполнять не собирался.

В результате от его действий пострадали жители Витебска, Бешенковичского, Витебского, Городокского, Полоцкого и Шумилинского районов — всего 26 человек, которые в общей сумме заплатили предпринимателю 48 000 рублей.

Как сообщали «ННВ», уголовное дело в отношении бизнесмена было возбуждено в начале весны. Тогда правоохранителям было известно о 5 пострадавших, а сумма ущерба оценивалась в 13 000 рублей.

В результате обвинение молодому человеку переквалифицировали с части 3 статьи 209 (мошенничество в крупном размере) на часть 4 статьи 209 УК (мошенничество в особо крупном размере). Теперь предпринимателю грозит от трех до девяти лет лишения свободы.

Прокуратура уже изучила материалы этого уголовного дела и направила их в суд Первомайского района Витебска для рассмотрения, сообщает пресс-служба ведомства. С начала следствия коммерсант находится под стражей.

Примечательно, что в 2016 году «ННВ» писали об этом же фигуранте, тогда он также не установил клиентам обещанные пластиковые окна.