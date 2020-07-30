Смотрите, что стало с газоном, уложенным перед приездом Лукашенко в Витебск

• 30/7/20 23:43 • Экалогія

Что случилось с газоном, которым поспешно накрыли перед приездом Лукашенко в Витебск, теплотрассу, проложенную по остаткам гостиницы Брози?
Уложенный в центре Витебска перед приездом Александр Лукашенко газон вскоре засох. Фото Сергея Серебро

На месте, где была проложена новая траншея для реконструируемой теплотрассы, на насыпной грунт уложили рулонный газон. Однако, похоже, после того как Александр Лукашенко, открыв Полоцкий путепровод и «Славянский базар» уехал, забыли про полив и трава в дёрне на склоне практически полностью завяла.

Уложенный в центре Витебска перед приездом Александр Лукашенко газон вскоре засох. Фото Сергея Серебро

Сейчас здесь зеленеет в основном одуванчик, проросший между лентами уложенного дерна.

Уложенный в центре Витебска перед приездом Александр Лукашенко газон вскоре засох. Фото Сергея Серебро

Уложенный в центре Витебска перед приездом Александр Лукашенко газон вскоре засох. Фото Сергея Серебро

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