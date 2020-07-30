Смотрите, что стало с газоном, уложенным перед приездом Лукашенко в Витебск

Сяржук Серабро • 30/7/20 23:43 • Экалогія

Что случилось с газоном, которым поспешно накрыли перед приездом Лукашенко в Витебск, теплотрассу, проложенную по остаткам гостиницы Брози?



На месте, где была проложена новая траншея для реконструируемой теплотрассы, на насыпной грунт уложили рулонный газон. Однако, похоже, после того как Александр Лукашенко, открыв Полоцкий путепровод и «Славянский базар» уехал, забыли про полив и трава в дёрне на склоне практически полностью завяла.

Сейчас здесь зеленеет в основном одуванчик, проросший между лентами уложенного дерна.