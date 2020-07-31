Более 180 000 долларов потратят на проект реконструкции здания нацбанка в Витебске под суд

Сяржук Серабро • 31/7/20 15:21 • Эканоміка

Тендер на разработку строительного проекта для реконструкции бывшего здания нацбанка на улице Ленина в Витебске объявило управление капитального строительства облисполкома. Сюда планируется перенести суды Железнодорожного и Первомайского районов.



Напомним, что около года назад Витебский облсуд заказал разработку предпроектной документации по переоборудованию этого здания для судебной деятельности. Тендер тогда выиграл Новополоцкий филиал областного государственного унитарного предприятия «Институт Витебскгражданпроект», стоимость работ составила 9001 рубль.

Сейчас необходимо разработать проектную документацию для размещения в здании двух судов, Главного управления Министерства финансов по Витебской области и Национального банка. Планируется, что после реконструкции в нем смогут работать до 185 человек, а одновременно находиться — свыше 600.

Согласно предпроектной документации на первом этаже здания будут находиться помещения судов Железнодорожного и Первомайского районов; на втором — залы заседаний по уголовным и гражданским делам, камеры для подсудимых, комнаты для свидетелей; на третьем — арендуемые помещения ГУ МФ; на четвертом и пятом — помещения для сотрудников судов и арендуемые помещения нацбанка.

Разработать строительный проект для реконструкции бывшего здания областного управления Национального банка на улице Ленина, 17 должны до 10 декабря. Ориентировочно он обойдется в 449 839 рублей 99 копеек. Оплачиваться разработка будет за счет средств, дополнительно полученных от принудительного исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов.