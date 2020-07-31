«Горячую линию» по вопросам задержки зарплаты проведет КГК Витебской области

ННВ • 31/7/20 21:51 • Грамадства

С 3 по 6 августа в Витебской области будет проходить «горячая линия» по вопросам несвоевременной выплаты заработной платы. Жалобы будет принимать КГК.



Поступающие на проводимые Комитетом «горячие» телефонные линии обращения рассматриваются совместно с местными органами власти, и позволяют гражданам получить помощь в восстановлении своих прав на полное и своевременное вознаграждение за труд, а также выявить организации, допустившие несвоевременные расчеты по заработной плате и скрывшие такие факты, отмечается в сообщении ведомства.

На «горячую линию» Комитета государственного контроля Витебской области можно звонить с 3 по 6 августа, обращения будут приниматься с 10:00 до 13:00 по телефонам: 8 (0212) 376194 и 376153.