Мальчик застрял трубе детской горки в Толочинском районе. Как спасателям удалось его освободить?

ННВ • 31/7/20 14:10 • Здарэнні

30 июля спасателям пришлось оказывать помощь ребенку, который застрял в трубе детской горки в городском поселке Коханово Толочинского района.



Как оказалось, гостивший у бабушки девятилетний мальчик отправился играть на детскую площадку во двор дома. Когда он съезжал с горки, в трубе застряло его колено. Так как ни самостоятельно, ни с помощью взрослых ребенок выбраться не смог, пришлось вызвать МЧС.

Насколько можно судить по фото, спасатели срезали часть пластиковой трубы и освободили конечность мальчишки. После осмотра медиками «скорой» ребенка отпустили домой — он не пострадал, сообщается пресс-службой МЧС.