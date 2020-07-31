Сельчанин погиб, попав под рельсовый автобус в Оршанском районе

Іван Дзедушкін • 31/7/20 13:05 • Здарэнні

30 июля на железнодорожном перегоне Хлюстино-Хлусово в Опшанском районе погиб человек, который попал под рельсовый автобус.



Машинист уверяет, что заметил человека, шедшего вплотную к путям и несколько раз подал звуковые сигналы, сбросив при этом скорость. Однако мужчина не только не только не отошел от путей, а наоборот — внезапно шагнул на рельсы.

В результате наезда пешеход погиб на месте происшествия. Как удалось выяснить милиции, погибшим оказался 62-летний житель Оршанского района. Оршанский РУВД проводит проверку, которая может прояснить мотивы такого поступка погибшего, сообщается пресс-службой информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Инцидент, вероятно, произошел с одновагонным дизель-поездом ДП1, который недавно был закуплен Могилевским отделением Белорусской железной дороги и с 23 августа курсирует между Оршей и Кричевом.