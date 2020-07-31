Телефонная будка из прошлого появилась в Витебске

Сяржук Серабро • 31/7/20 7:36 • Падзеі

На Смоленской улице установили старинную телефонную будку — возле нее можно назначить свидание, сделать селфи, но позвонить не получится.



Яркая будка, окрашенная в желтые и красные цвета, появилась рядом с магазином «Твой мастер» неподалеку от автобусной остановки.

Конструкция не полностью копирует какую-то определенную модель телефонной будки СССР, например, внутри установлен не таксофон, как следовало бы ожидать, а директорский телефон-концентратор «КД-6».

Проникнуть в будку не удастся, так ка дверь, похоже, наглухо заварена. Внутри этой капсулы времени заключены вещи, отсылающие нас в 1980 год — символ летних олимпийских игр в Москве пластмассовый Мишка и радиоприемник «Хазар-403», который в том году начали выпускать в Баку.

Кроме того внутри на обшарпанном чемодане с портретами уже никому неизвестных кинозвезд расставлены вскрытая консервная банка кильки в томатном соусе, стакан и опустошенная бутылка грузинского коньяку — увы, не «КВВК».