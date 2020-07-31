Ценовые качели — после едва наметившегося роста стоимость квартир в Витебске упала на 5%. Итоги II квартала 2020 года

ННВ • 31/7/20 13:40 • Эканоміка

Прекращение кредитования «вторички» рядом банков привело к серьезному сокращению спроса на квартиры по всей Беларуси. Витебский регион не стал исключением, ка следствие — цены на жильё снова стали падать.



Как сообщает Realt.by, продажи квартир в Витебске и Новополоцке сократились по сравнению со II кварталом прошлого года более чем на треть. В Орше число сделок с квартирами за тот же период уменьшилось на 10%, в Полоцке — на 8%. В малых городах региона покупательская активность за год снизилась на 24%.

Наиболее популярными у жителей Витебска и Полоцка во II квартале были 1-комнатные квартиры. В Новополоцке и Орше, напротив, большая часть спроса приходилась на «двушки».

Цены на квартиры за квартал выросли лишь в 4 городах страны, среди них Орша

Купить квартиру в Витебске в апреле-июне 2020 года можно было за 581 $/кв. м, что на 5% ниже, чем кварталом ранее. Ещё заметнее - на 6%, снизилась цена «квадрата» в Полоцке, составив 520 $/кв. м. В Новополоцке за квадратный метр платили в среднем 534 $/м2 (-2% за квартал). В Орше, напротив, к концу июня квартиры выросли в цене сразу на 9% — до 456 $/ кв. м. Скорее всего, такой скачок был связан с малым количеством сделок, среди которых преобладали более дорогие квартиры.

Средняя цена 1-комнатных квартир в Витебске варьировалась от 17 до 25 тыс. долларов. За 2-комнатные квартиры платили 22-32 тыс. долларов, за 3-комнатные — 31-43 тыс. долларов. В других крупных городах региона те же квартиры стоили в среднем на 2-7 тыс. долларов дешевле.

Самая дорогая квартира, проданная в Витебске в 2 квартале 2020 года, была 4-комнатной площадью 110.1 кв. м. Она обошлась покупателю в 84 тыс. долларов.