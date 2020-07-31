За 27 рублей продали старинную усадьбу в Ушачском районе. Новые владельцы — коммерсанты из Минска

Сяржук Серабро • 31/7/20 18:54 • Культура

30 июля на аукционе за 1 базовую величину была продана построенная в 1840 году усадьба Грабницких в агрогородке Ореховно Ушачского района.



Как сообщает комитет «Витебскоблимущество», покупателем историко-культурной ценности сталj частное предприятие «Озеры-Агро» из Минска. Эта компания занимается сельским хозяйством и специализируется на растениеводстве, по словам их представителя, бывшую усадьбу Грабницких будут восстановить чтобы создать на ее базе туристический объект. К сожалению, «ННВ» не удалось найти предприятие с таким названием в перечне белорусских юридических лиц.

Как мы сообщали, усадебный дом в Ореховно, построенный Николаем Грабницким в 1840 году был выставлен на торги еще шесть лет назад. Это произошло после того, как местные власти не смогли реализовать проект по созданию в усадьбе музея традиционных промыслов и гостиного двора.

Первоначально за здание хотели получить 41 000 евро в эквиваленте. Однако продать усадьбу за такие деньги не получилось, и в 2017 году она была выставлена за одну базовую величину, торги тоже были безрезультатными.

Вновь усадебный дом в стиле позднего классицизма был выставлен на аукцион спустя шесть лет после первых торгов, на этот раз нашелся один покупатель.