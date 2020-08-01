Чтобы не сгореть мужчина выпрыгнул из горящей квартиры в агрогородке Зубревичи Оршанского района

• 01/8/20 12:45 • Здарэнні

В ночь с 31 июля на 1 августа произошел пожар в двухэтажном доме на Озерной улице в агрогородке Зубревичи Оршанского района.
Чтобы не сгореть мужчина выпрыгнул из горящей квартиры в агрогородке Зубревичи Оршанского района. Фото МЧС

Чтобы спастись из горящей квартиры 57-летний хозяин выпрыгнул из окна. Прыжок с высоты второго этажа завершился переломом, кроме того на пожаре мужчина успел получить ожоги.

Чтобы не сгореть мужчина выпрыгнул из горящей квартиры в агрогородке Зубревичи Оршанского района. Фото МЧС

Пожар локализовали и ликвидировали приехавшие пожарные. Огнем в квартире повреждено имущество, а также закопчены стены и потолок. По предварительной версии пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем при курении хозяина квартиры, сообщается пресс-службой МЧС.

Пострадавшего мужчину «скорая» доставила в Оршанскую городскую больницу №1 имени Семашко.

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