Инспекторам ГАИ пришлось стрелять, чтобы задержать удиравшего пьяного водителя. Видео погони

Іван Дзедушкін • 01/8/20 20:09 • Здарэнні

Погоня за пьяным бесправником в Лепельском районе закончилась стрельбой, на задержание ориентировали подразделения ГАИ Витебска и пригородных районов.



После полуночи 1 августа милиция Лепельского района получила сообщение о том, что по Боровке на «Volkswagen Passat» раскатывает пьяный. В 0:45 наряд ГАИ обнаружил указанное в ориентировке авто, однако его водитель проигнорировал сигнал об остановке, увеличил скорость и попытался скрыться.

В ходе погони инспекторы неоднократно подавали сигналы об остановке — и с использованием маячков красно-синего цвета, и с использованием громкоговорящего устройства, однако нарушитель продолжал удирать от патрульной машины.

Для его задержания преследуемого авто пришлось сориентировать подразделения ГАИ Витебска и пригородных районов. В конце концов, чтобы остановить нарушителя милиционеры сначала несколько раз выстрелили в воздух, а затем открыли огонь по колесам «пассата», сообщает пресс-служба МВД.

Когда авто удалось установить, водителя задержали. В выдыхаемом 42-летним мужчиной воздухе алкотестер показал 1,63 промилле алкоголя. Кроме того у задержанного не было прав на управление автомобилем.

В результате на сельчанина составлено несколько административных протоколов за нарушение ПДД. Раньше его уже привлекали к ответственности за вождение в пьяном виде.