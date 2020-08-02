В Полоцком районе ищут заблудившегося мужчину

ННВ • 02/8/20 10:16 • Здарэнні

Вечером 1 августа в лесу у деревни Азино Полоцкого района заблудился 48-летний безработный.



Поиски пропавшего мужчины вели спасатели и сотрудники милиции, однако, они не увенчались успехом. 2 августа поиски продолжились, сообщается пресс-службой МЧС.

31 июля в Лиозненском районе в лесу у деревни Бабиновичи заблудились три девушки — 25-ти, 28-ми и 29-ти лет — и 53-летний мужчина. Найти потерявшихся грибников удалось через два часа вечером того же дня. В медицинской помощи они не нуждались.