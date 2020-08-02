В Витебске на одном из балконов вывесили бело-красно-белый флаг. Фотофакт.

Ігар Мацьвееў • 02/8/20 11:27 • Грамадства

В Витебске на одном из балконов вывесили бело-красно-белый флаг.

Осталась ровно неделя до выборов президента Беларуси. Они назначены на 9 августа. С 4 по 8 августа в стране пройдет досрочное голосование.

Политические настроения белорусов, как никогда, в последнее время активизировались. Люди внимательно следят за новостями избирательной кампании, ходят на предвыборные мероприятия.

Напомним, 24 июля в Витебске состоялся митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской, на котором собралось не менее 5 тысяч человек.