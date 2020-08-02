Витебские десантники отметили 90-летие своего рода войск. Фоторепортаж

Сяржук Серабро • 02/8/20 15:36 • Падзеі

2 августа Витебск празднует 90-летие со дня основания воздушно-десантных войск. В расположении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады прошел традиционный день открытых дверей.



Не смотря на юбилей рода войск мероприятия в самой бригаде, который в начале года присвоено наименование Витебской, не отличались от проводившихся в предыдущие годы ни размахом, ни каким-то особенным сценарием. После официальной части, во время которой наградили военнослужащих, отличившихся за прошедший год, начались знакомые любому витеблянину показательные выступления, во время которых десантники старались продемонстрировать горожанам свою боевую выучку.

Традиционно разведрота демонстрировала приемы рукопашного боя, беспощадно уничтожая массу твердых предметов и стеклянной тары. После разведчиков умения и слаженность показывали расчеты различных систем вооружения, имеющихся у белорусской крылатой гусарии: минометов, гаубиц, противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок и т.п.

Также были разыграны две сценки, призванные продемонстрировать вехи истории десантных войск — бои во время Второй мировой войны и войны в Афганистане. Третья сценка был посвящена уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгнувшихся на территории Беларуси, будем надеяться, такие операции в реальной жизни десантникам не придется выполнять.

Кроме того на комплексе тренажеров проходили различные занятия по подготовке бойцов десантных войск: преодолении полосы препятствий, воздушно-десантная подготовка и тому подобное.

С утра в Витебске прошел торжественный митинг, посвященный 90-летию ВДВ. Присутствовавшие на нем ветераны воздушно-десантных войск затем прошли колонной по улице Калинина и проспекту Фрунзе.