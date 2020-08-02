Витебские десантники отметили 90-летие своего рода войск. Фоторепортаж

• 02/8/20 15:36 • Падзеі

2 августа Витебск празднует 90-летие со дня основания воздушно-десантных войск. В расположении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады прошел традиционный день открытых дверей.
В День десантника в расположении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады прошел традиционный день открытых дверей. Фото Сергея Серебро

Не смотря на юбилей рода войск мероприятия в самой бригаде, который в начале года присвоено наименование Витебской, не отличались от проводившихся в предыдущие годы ни размахом, ни каким-то особенным сценарием. После официальной части, во время которой наградили военнослужащих, отличившихся за прошедший год, начались знакомые любому витеблянину показательные выступления, во время которых десантники старались продемонстрировать горожанам свою боевую выучку.

В День десантника в расположении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады прошел традиционный день открытых дверей. Фото Сергея Серебро

В День десантника в расположении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады прошел традиционный день открытых дверей. Фото Сергея Серебро

Традиционно разведрота демонстрировала приемы рукопашного боя, беспощадно уничтожая массу твердых предметов и стеклянной тары. После разведчиков умения и слаженность показывали расчеты различных систем вооружения, имеющихся у белорусской крылатой гусарии: минометов, гаубиц, противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок и т.п.

В День десантника в расположении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады прошел традиционный день открытых дверей. Фото Сергея Серебро

В День десантника в расположении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады прошел традиционный день открытых дверей. Фото Сергея Серебро

В День десантника в расположении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады прошел традиционный день открытых дверей. Фото Сергея Серебро

Также были разыграны две сценки, призванные продемонстрировать вехи истории десантных войск — бои во время Второй мировой войны и войны в Афганистане. Третья сценка был посвящена уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгнувшихся на территории Беларуси, будем надеяться, такие операции в реальной жизни десантникам не придется выполнять.

В День десантника в расположении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады прошел традиционный день открытых дверей. Фото Сергея Серебро

В День десантника в расположении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады прошел традиционный день открытых дверей. Фото Сергея Серебро

Кроме того на комплексе тренажеров проходили различные занятия по подготовке бойцов десантных войск: преодолении полосы препятствий, воздушно-десантная подготовка и тому подобное.

В День десантника в расположении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады прошел традиционный день открытых дверей. Фото Сергея Серебро

В День десантника в расположении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады прошел традиционный день открытых дверей. Фото Сергея Серебро

С утра в Витебске прошел торжественный митинг, посвященный 90-летию ВДВ. Присутствовавшие на нем ветераны воздушно-десантных войск затем прошли колонной по улице Калинина и проспекту Фрунзе.

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