Витебские десантники прошли маршем по улицам города. Фоторепортаж

Ігар Мацьвееў • 02/8/20 13:50 • Грамадства

В воскресенье, 2 августа, отмечается 90-летие воздушно-десантных войск. В Витебске "голубые береты" собрались утром возле памятника десантнику в парке Победителей, где возложили венки и цветы. Потом они прошли колонной по улице Калинина и проспекту Фрунзе в 103-ю мобильную бригаду.

Десантники шли по городу под барабанную дробь и кричали: "Слава ВДВ!".

На праздник в 103-ю мобильную бригаду приехали десантники из разных регионов. Здесь состоялись митинг, концерт и показательные выступления.

В центре города десантники раздавали женщинам цветы.