Девушку, прокатившуюся на велосипеде по Витебску в майке с символикой Тихановской, обвинили в несанкционированном массовом мероприятии. Что решил суд?

ННВ • 03/8/20 23:31 • Палітыка

Прогулка на велосипеде в компании друзей по Витебску привела 26-летнюю Ольгу Бобинскую в камеру ИВС, причиной стали майки с символикой кандидата в президенты Тихановской, в которые были одеты велосипедисты.



Девушка была задержана 31 июля после того, как сама пришла в РОВД после телефонного звонка милиционеров. В результате она провела трое суток в камере изолятора временного содержания. Сегодня ее дело, а витеблянку обвиняют в правонарушении, предусмотренном частью 1 23.34 КоАП — участие в несанкционированном массовом мероприятии.

У здания суда Бобинскую, которую привезли из ИВС, ожидали три десятка человек, сообщает правозащитный сайт «Витебская весна», однако суд так и не начался.

Примерно через час секретарь суда сообщила, что материалы дела отправляют на доработку. Ольгу Бобинскую вместе с адвокатом отвезли в районный ОВД. Еще через час стало известно, что девушку отпустили, и она вернулась домой к родителям.

Когда все же будет рассмотрено это дело правозащитникам пока неизвестно.