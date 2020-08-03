Нимфеи распустились на городском пруду в Верхнедвиснке. Посмотрите, какая красота
Цветущим прудом можно полюбоваться в центре Верхнедвинска — там началось массовое цветение кувшинок.
В дикой природе в Беларуси встречается кувшинка белая (гарлачык белы), эти цветы можно найти в старицах и пойменных озерах.
Примечательно, что на ночь цветы кувшинок или нимфей прячутся под воду. С заходом солнца на поверхность воды всплывают бутоны, которые постепенно начинают раскрываться.
Судя по фото, в Верхнедвинске в пруд высадили культурные сорта нимфей белого и розового цвета. Больше фотографий цветущих водяных лилий можно увидеть на сайте газеты «Дзвінская праўда».
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