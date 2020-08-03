Спиленное дерево убило лесоруба в Лиозненском районе
Утром 29 июля во время валки деревьев в лесу у деревни Стар Лиозненского района был смертельно травмирован 51-летний лесоруб.
Как предварительно установили следователи на мужчину упало одно из подпиленных деревьев. Лесоруба срочно доставили в больницу, однако, медикам не удалось спасти его жизнь.
Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия на делянке, следователи назначили судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено УГКСЭ по Витебской области. На предприятии изымается необходимая документация, опрашиваются очевидцы, сообщила «ННВ» официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
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