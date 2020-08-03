Витебская афиша с 3.8.2020 по 9.8.2020 года

Ульяна Церашкова • 03/8/20 15:39 • Афіша

Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 3 по 9 августа 2020 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.

Дом кино

ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03

3.08–5.08

"Лесси. Возвращение домой". Драма, приключения, семейный, Германия, 6+ (10:40 детский, удл.; 14:15 удл., 17:50 удл., 8:30 детский. Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50, удл. + 0,30.

"Русалка в Париже". Фэнтези, Франция, 12+ (15:40, 19:50 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,30.

"Сила стихии". Боевик, криминал, США, 16+ (19:40). Цена: 5,70–6,60.

"Зов джунглей". Мультфильм, Маврикий, 6+ (9:00 детский; 12:35, 16:10 детский; 10:20). Цена: 5,70–6,60, детский (дети в возрасте от 6 до 14 лет) 2,50.

"Артур и Мерлин: Рыцари Камелота". Приключения, Великобритания, 12+ (12:00). Цена: 5,70–6,60.

"Притворись моим женихом". Комедия, мелодрама, Польша, 18+ (17:40 удл). Цена: 5,70–6,60, удл. +0,30.

"Дружить по-русски!". Комедия, Франция, 18+ (13:40 удл). Цена: 5,70–6,60, удл. +0,30.

"Сын дьявола". Детектив, триллер, ужасы, Канада, 18+ (21:50). Цена: 5,70–6,60.

"Побег из Претории". Триллер, приключения, Австралия, Великобритания, 16+ (21:25). Цена: 4,70–5,50.

6.08–12.08

"Ключ времени". Приключения, фэнтези, Россия (14:25, 21:40). Цена: 5,70–6,60.

"Неистовый". Триллер, США, 18+ (20:00 удл., 21:50 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,30.

"Любовь между строк". Мелодрама, романтическая комедия, Германия, 18+ (17:40). Цена: 5,70–6,60.

"Проклятие монахини Роуз". Хоррор, США, 18+ (18:00 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. +0,30.

"Лесси. Возвращение домой". Драма, приключения, семейный, Германия, 6+ (10:50 детский, удл.; 8:30 детский), 14:10). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50.

"Русалка в Париже". Фэнтези, Франция, 12+ (12:10). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,30.

"Сила стихии". Боевик, криминал, США, 16+ (16:10 удл., 19:45 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,30.

"Зов джунглей". Мультфильм, Маврикий, 6+ (9:00 детский; 12:35, 16:10 детский; 10:20). Цена: 4,70–5,50, детский (дети в возрасте от 6 до 14 лет) 2,00.

Кинотеатр «Мир»

ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (есть Wi-Fi)

3.08–5.08

"Лесси. Возвращение домой". Драма, приключения, семейный, Германия, 6+ (9:20 детский, 8:50 детский, 12:20, 15:55 удл.). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50, удл. + 0,30.

"Русалка в Париже". Фэнтези, Франция, 12+ (11:15 удл., 21:20). Цена: 5,70–6,60.

"Сила стихии". Боевик, криминал, США, 16+ (21:30). Цена: 5,70–6,60.

"Зов джунглей". Мультфильм, Маврикий, 6+ (10:40 детский; 14:15, 17:50). Цена: 5,70–6,60, детский (дети в возрасте от 6 до 14 лет) 2,50.

"Артур и Мерлин: Рыцари Камелота". Приключения, Великобритания, 12+ (15:00 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,30.

"Дружить по-русски!". Комедия, Франция, 18+ (17:10 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,30.

"Сын дьявола". Детектив, триллер, ужасы, Канада, 18+ (19:10 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,30.

"Мой шпион". Комедия, экшн, семейный, США, 12+ (19:30). Цена: 4,70–5,50.

6.08–12.08

"Ключ времени". Приключения, фэнтези, Россия (16:00, 19:40). Цена: 5,70–6,60.

"Секрет". Мелодрама, США, 12+(12:30). Цена: 5,70–6,60.

"Неистовый". Триллер, США, 18+ (18:00 удл., 19:50 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,30.

"В ожидании варваров". Драма, исторический, приключения, Италия, США, 18+ (21:40). Цена: 5,70–6,60.

"Страшные истории, рассказанные на ночь". Ужасы, Аргентина, Великобритания, 18+ (17:45 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,30.

"Лесси. Возвращение домой". Драма, приключения, семейный, Германия, 6+ (10:25 детский 8 и 9.08; 16:10). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50.

"Русалка в Париже". Фэнтези, Франция, 12+ (14:00 удл). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,30.

"Сила стихии". Боевик, криминал, США, 16+ (21:30 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. + 0,30.

"Зов джунглей". Мультфильм, Маврикий, 6+ (12:20, 9:00, 10:45 – детские; 14-30). Цена: 4,70–5,50, детский (дети в возрасте от 6 до 14 лет) 2,00.

Скоро в кинотеатрах Витебска:

"Думай как собака". Комедия, семейный, США, 6+.

"Начало". Боевик, детектив, драма, триллер, фантастика, Великобритания, США, 12+.

"Красотка в ударе". Комедия, Россия, 12+.

"Поезд в Пусан". Триллер, боевик, хоррор, Корея, 18+.

"Атакан. Кровавая легенда". Ужасы, Россия, 16+.

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа

вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96

31.07 (19:00) «Шагал…Шагал…». Эцюды памяці.

1.08 (18:00) «Ваўкалак». Шлях навяртання паводле аднайменнага апавядання з кнігі «Шляхціц Завальня». Камерная сцэна.

2.08 (18:00) «Не искушай мяне без нужды…» Музычна-паэтычны вечар.

4.08 (19:00) «Доктар філасофіі». Камедыя.

7.08 (19:00) «Каханне і падаткі» Камедыя-фарс.

8.08 (18:00) «Шагал…Шагал…». Эцюды памяці.

9.08 (18:00) «Каралева прыгажосці з Лінэна». Кухонны трылер.

11.08 (19:00) «Восем закаханых жанчын». Дэтэктыў сямейных адносін.

Витебская областная филармония

**улица Ленина, 69, тел. 36-83-87

Внутренний дворик филармонии

5.08 (19:00) Концерт инструментальной музыки «Лунный свет». Татьяна Мовля (цимбалы).

6.08 (19:00) «Малиновки заслыша голосок». Эстрадный концерт вокальной группы ансамбля «Талака».

7.08 (19:00) Концерт вокальной музыки «Ах, этот вечер!».

8.08 (11:00) Концерт органной музыки «Космическое путешествие».

8.08 (17:00) Канцэрт вакальнай групы і аркестра ансамбля танца, музыкі і песні «Талака» «Квітней, Беларусь!».

9.08 (12:00, 16:00) Гала-концерт «За Беларусь!».

Витебский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12

«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.

«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).

«Природа Витебского края».

«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.

Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»

«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).

«Находки с бабушкиного чердачка».

«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).

«Вся жизнь в свете рампы». Выставка, посвященная Народной артистке Республики Беларусь Светлане Окружной.

«Тайная вечеря». По мотивам фрески Леонардо да Винчи. Музей восковых фигур.

«Эксперимент». Выставка Юрия Кегелева.

Художественный музей

ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01

«Белорусское искусство XVIII−XX веков».

«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»

Коллекция работ Ю.М. Пэна.

Живопись Петра Явича. Из фондов ВОКМ.

«Магия акварели». Акварель Феликса Гумена.

Выставка работ из фондов музея.

«Реквием». Живопись участника войны заслуженного деятеля искусств БССР Александра Соловьева.

"Янтарная живопись". Выставка-продажа икон и других работ из янтаря (до 9.08).

Авторская керамика Ольги Угринович (по 28.08). Выставка-продажа.

«Прекрасное отражение. Женский портрет к. ХІХ – нач. ХХ вв.» (до 24.08).

Витебский музей истории частного коллекционирования

пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21

Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.

«Я рисую город». Выставка детского творчества (до 7.09).

«Лениниана в собрании И. Галькевича». Мини-выставка памятных медалей.

Выставка Музея утюга (до 1.11).

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»

тел. 69-19-91

Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И.Репина.

Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).

“Рисуют мальчики войну”. Детские работы на тему войны.

«А в гостиной стол накрыт!». Предметы быта конца XIX века из частной коллекции Дмитрия Серебрянникова.

Фотовыставка Павла Волынцевича (до ноября).

Витебский центр современного искусства

пр. Белобородова, 5, тел. 22-48-94

«100 плакатов #UNOVIS100». Выставка лауреатов и жюри международного конкурса плаката «УНОВИС. 21 век» (до 20.01).

Музей онлайн https://www.youtube.com/channel/UCf976AZJ16M590yF89DGoGQ

«Портрет города». Художественный проект (до 30.08).

Музей истории Витебского народного художественного училища

ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25

Музей онлайн: https://www.youtube.com/watch?v=iBH_F4VVJOg&feature=youtu.be

Образовательный проект об истории города и ВНХУ https://www.youtube.com/channel/UCf976AZJ16M590yF89DGoGQ

Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)

ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65

Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).

Видеоэкскурсия https://www.youtube.com/watch?v=SKHGtiu1nyo&feature=youtu.be

Арт-центр Марка Шагала

ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68

Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.

Выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Генриха Манделя.

Марк Шагал и художники витебского авангарда (из фондов музея, до 13.09).

Оригинальные графические работы М. Шагала (литографии, офорты) из фондов музея (до 27.09).

Дом-музей Марка Шагала

ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68

Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»

ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84

«Разговор по душам». Живопись Валерия Макренкова (до 7.09).

«Скарбніца старажытнага горада». Выставка городского клуба мастеров.

«Этна-хатка». Постоянно действующая экспозиция.

8.08 (10:00–17:00) Выставка собак всех пород.

Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»

пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38

Экспозиция, посвященная истории Витебска.

Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.

Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева

ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М.Ф. Шмырева.

«Афганистан». Выставка фотографий В. Белоуса.

Галерея «Стена»

ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75

«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).

Выставка работ белорусских художников.

«Просмотр». Выставка Александра Демидова.

Разное:

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75

10:00–18:00 (ср. – вс.) Дни массового отдыха горожан.

11:00–17:00 Работает комплекс аттракционов.

10:00–18:00 Прокат спортинвентаря.

Битлз-клуб «Чердачок»

**ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09

3.08, 5.08, 7.08 (20:00) Кинопоказы.