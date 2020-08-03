Витебский горисполком решил раздать многодетным семьям по 54 рубля на ребенка для подготовки к школе

Зоя Машэка • 03/8/20 14:19 • Адукацыя

Материальную помощь в размере 54 рублей на каждого учащегося предоставит Витебский горисполком горожанам, воспитывающим трех или более детей.



Выплаты, приуроченные к началу 2020-2021 учебного года будут производиться до 25 августа управлениями социальной защиты администраций районов города по месту регистрации одного из родителей на основании следующих документов: заявления, справки о составе семьи, справки с места учебы том, что гражданин является обучающимся, копии удостоверения многодетной семьи, копии договора (выписки банка) текущего (расчетного) банковского счета с использованием банковской платежной карточки, заключенного с филиалом № 200 Витебского областного управления открытого акционерного общества «АСБ Беларусбанк».

Всю помощь в подготовке пакета необходимых документов родителям должны оказать школы или учреждения среднего и специального образования, в которых обучаются дети, сообщает сайт горисполкома.