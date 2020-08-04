Бело-красно-белый флаг, вывешенный на балконе в Витебске, сняли при помощи телескопического подъемника

• 04/8/20 23:24 • Палітыка

Бело-красно-белый флаг на балконе жилого дома рядом с Витебским облисполкомом провисел несколько дней, чтобы его снять потребовался телескопический подъемник.
Бело-красно-белый флаг на одном із домов на улице Богдана Хмельницкого в Витебске. Фото Игоря Матвеева

Как писали «Народные новости Витебска», национальный флаг на балконе квартиры на третьем этаже одного из домов на улице Богдана Хмельницкого был замечен 2 августа.

Сегодня телеграм-канал «Nexta_live» опубликовал видеоролик, на котором запечатлена операция по удалению флага с балкона. Для этого к дому подогнали телескопический подъемник с люлькой, при помощи которого подняли к балкону человека, снявшего флаг.

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