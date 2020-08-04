Бело-красно-белый флаг, вывешенный на балконе в Витебске, сняли при помощи телескопического подъемника

Зоя Машэка • 04/8/20 23:24 • Палітыка

Бело-красно-белый флаг на балконе жилого дома рядом с Витебским облисполкомом провисел несколько дней, чтобы его снять потребовался телескопический подъемник.



Как писали «Народные новости Витебска», национальный флаг на балконе квартиры на третьем этаже одного из домов на улице Богдана Хмельницкого был замечен 2 августа.

Сегодня телеграм-канал «Nexta_live» опубликовал видеоролик, на котором запечатлена операция по удалению флага с балкона. Для этого к дому подогнали телескопический подъемник с люлькой, при помощи которого подняли к балкону человека, снявшего флаг.