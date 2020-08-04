Более 100 000 долларов в год тратит СПФ «Заозерье» для поддержания доильных роботов в рабочем состоянии

• 04/8/20 15:17 • Эканоміка

Услуги по ремонту доильных роботизированных установок и ежемесячному поддержанию оборудования в рабочем состоянии закупает для СПФ «Заозерье» ОАО «Витебский мясокомбинат».
Доильные роботы в работе. Фото biocomtechnology.by

Судя по документации закупки, в эксплуатации сельхозпредприятия находится двенадцать установок «Астронавт А3 Некст» и четыре установки «Астронавт А4» с шестью доильными модулями.

Согласно приведенному перечню различных регламентных и ремонтных работ затраты на поддержание этого парка доильных роботов в рабочем состоянии за год составят ориентировочно 250 000 рублей. Финансируется закупка из собственных средств акционерного общества.

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