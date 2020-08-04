В колхозе «За Родину» сгорел комбайн «Полесье», убиравший зерновые. Видео
3 августа на поле у деревни Петровщина Глубокского района загорелся зерноуборочный комбайн, к моменту приезда пожарных он был полностью охвачен огнем.
В 14:54 в местное подразделение МЧС поступило сообщение о том, что при уборке зерновых в ОАО «За Родину» в поле загорелся комбайн КЗС-1218 «Полесье». К месту происшествия направили несколько единиц пожарной техники.
К приезду спасателей пламя полностью охватило машину. Когда комбайн потушили, оказалось, что огнем в нем уничтожены задние колеса, а также повреждены моторный отсек, задняя часть и лакокрасочное покрытие.
Люди в результате пожара не пострадали. Комбайнер самостоятельно покинул горящий комбайн и пытался потушить его имеющимися огнетушителями. Причина загорания устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.
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