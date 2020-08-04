В колхозе «За Родину» сгорел комбайн «Полесье», убиравший зерновые. Видео

Зоя Машэка • 04/8/20 13:18 • Здарэнні

3 августа на поле у деревни Петровщина Глубокского района загорелся зерноуборочный комбайн, к моменту приезда пожарных он был полностью охвачен огнем.



В 14:54 в местное подразделение МЧС поступило сообщение о том, что при уборке зерновых в ОАО «За Родину» в поле загорелся комбайн КЗС-1218 «Полесье». К месту происшествия направили несколько единиц пожарной техники.

К приезду спасателей пламя полностью охватило машину. Когда комбайн потушили, оказалось, что огнем в нем уничтожены задние колеса, а также повреждены моторный отсек, задняя часть и лакокрасочное покрытие.

Люди в результате пожара не пострадали. Комбайнер самостоятельно покинул горящий комбайн и пытался потушить его имеющимися огнетушителями. Причина загорания устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.