В колхозе «За Родину» сгорел комбайн «Полесье», убиравший зерновые. Видео

• 04/8/20 13:18 • Здарэнні

3 августа на поле у деревни Петровщина Глубокского района загорелся зерноуборочный комбайн, к моменту приезда пожарных он был полностью охвачен огнем.
В колхозе «За Родину» сгорел комбайн «Полесье», убиравший зерновые. Фото МЧС

В 14:54 в местное подразделение МЧС поступило сообщение о том, что при уборке зерновых в ОАО «За Родину» в поле загорелся комбайн КЗС-1218 «Полесье». К месту происшествия направили несколько единиц пожарной техники.

К приезду спасателей пламя полностью охватило машину. Когда комбайн потушили, оказалось, что огнем в нем уничтожены задние колеса, а также повреждены моторный отсек, задняя часть и лакокрасочное покрытие.

В колхозе «За Родину» сгорел комбайн «Полесье», убиравший зерновые. Фото МЧС

Люди в результате пожара не пострадали. Комбайнер самостоятельно покинул горящий комбайн и пытался потушить его имеющимися огнетушителями. Причина загорания устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.

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