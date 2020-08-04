В Витебске наблюдателю не позволили находиться даже рядом с избирательным участком

Сяржук Серабро • 04/8/20 14:20 • Палітыка

4 августа во время досрочного голосования на президентских выборах на участке №5 Первомайского района Витебска независимый наблюдатель «не поместился» в помещении, где идет голосование, а в холле общежития ему находиться не позволила администрация.



Витебский дизайнер Илья Иванов зарегистрировался в качестве наблюдателя в конце июля, собрав подписи в своем доме. Сегодня около 9:00 он пришел на избирательный участок, на котором аккредитовался и узнал, что в списке желающих наблюдать за ходом голосования он девятый, а значит места на участке ему нет.

При этом председатель участковой избирательной комиссии Борис Соболев в разговоре с Ильёй, не возражал, что тот будет находиться в холле общежития ОАО «Витебский мясокомбинат» и наблюдать оттуда.

Через дверной проем наблюдатель издали мог видеть, как опечатывали урны для голосования. Некоторое время он находился в холле и вел подсчет явки избирателей при помощи приложения на смартфоне.

Однако спустя примерно час к нему подошла девушка, которая представилась администратором и поинтересовалась, что посторонний делает в их общежитии. Узнав, что Илья аккредитованный наблюдатель, администратор заявила, что он либо должен находиться на избирательном участке, либо покинуть общежитие, так как нарушает внутренний регламент.

После этого наблюдатель обратился к председателю участковой избирательной комиссии, но тот пояснил, что на участке Иванов находиться не может, а за пределами участка распоряжается администрация общежития.

В результате Илье Иванову пришлось покинуть общежитие, в котором проходит досрочное голосование.

— В чате наблюдателей я прочел много сообщений о точно таких же историях на других участках: в школах, гимназиях и тому подобное. Жалобу на действия администрации пока не писал, жду комментариев юристов, — подвел итог наблюдатель, который пока так и не смог проконтролировать ход выборов нового президента в Беларуси.