Партию контрабандных сигарет стоимостью 230 000 долларов задержала Витебская таможня

Зоя Машэка • 05/8/20 13:41 • Эканоміка

Попытку ввоза в Беларусь из Латвии около 21 000 000 сербских сигарет, пресекла Витебская таможня. стоимость контрабанды оценивается в 230 000 долларов.



Сербские табачные изделия якобы перевозились из Венгрии в Украину. При этом маршрут фуры проходил через Латвию, Беларусь и Россию. Таможенники выяснили, что указанная в документах в качестве получателя груза фирма в Украине к поставке отношения не имеет.

Отсутствие информации о реальном получателе сигарет, нехарактерный маршрут следования большегруза свидетельствуют, по мнению ГТК, об организации незаконной схемы ввоза, с целью дальнейшего вовлечения товаров в незаконный оборот на территории Российской Федерации, сообщает пресс-служба Витебской таможни.

В результате эта крупная партия сигарет стоимостью почти в 230 000 долларов США была изъята и размещена в зоне таможенного контроля ведомственного пункта таможенного оформления. Таможня начала административный процесс в соответствии с части 3 статьи 14.5 КоАП.