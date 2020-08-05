Сроки начала сбора дикорастущих ягод в Витебской области установлены облисполкомом

ННВ • 05/8/20 12:51 • Экалогія

Витебский облисполком официально установил сроки сбора и заготовки дикорастущих ягод в Витебской области на 2020 год.



Согласно решению №433 от 27 июля бруснику можно будет собирать уже с 14 августа, а вот за клюквой разрешено отправляться не ранее 6 сентября. Эти даты не отличаются от тех, которые «ННВ» приводили со ссылкой на информацию Витебского лесхоза.

Леса на всей территории Витебской области открыты для посещений, однако, установившаяся последними днями сухая погода несколько ухудшила обстановку — в Городокском, Верхнедвинском, Витебском, Докшицком, Лепельском, Оршанском, Полоцком, Поставском, Сенненском и Шарковщинском районах установлен 3-й класс пожаропасности леса.