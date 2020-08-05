В Витебске милиция задержала стрелявших по котам парней

Іван Дзедушкін • 05/8/20 13:08 • Здарэнні

Стреляли по котам, чтобы проверить мощность пневматического пистолета — в Витебске задержаны двое молодых людей.



Все началось с того, что в ночь с 4 на 5 августа в милицию обратилась 23-летняя девушка с заявлением о поврежденном остеклении балкона в ее квартире на шестом этаже многоэтажки на Ленинградской улице.

Рядом с домом милиционеры обнаружили легковушку с разбитыми стеклами. А под утро в Железнодорожный РОВД с заявлением обратился водитель такси, которого Ленинградской улице обстрелял неизвестный, разбив заднее стекло и евда не ранив пассажира.

После изучения записей с камер наблюдения в окрестностях, милиционеры вышли на след двух молодых парней. Как выяснится в ходе первых допросов, в то вечер 26-летний витеблянин продал своему 19-летнему знакомому пневматический пистолет. После этого молодые люди решили проверить мощность оружия.

Парни гуляли по району и «шмаляли» налево и направо: по балконам, по проезжающим машинам и даже по котам. Затем молодые люди закопали пистолет у железнодорожного переезда и разошлись по домам.

Вскоре витеблян задержали. Сейчас милиция оценивает сумму причиненного ущерба. В отношении обоих возбуждено уголовное дело о хулиганстве, об этом «ННВ» сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.