Восемь автобусов получил Витебский автобусный парк. На какие маршруты их поставят?

Сяржук Серабро • 05/8/20 15:08 • Падзеі

ОАО «Витебскоблавтотранс» сообщило о приобретении 8 автобусов городского типа МАЗ-103.486 для автобусного парка №1 Витебска.



Базовая модель МАЗ-103 выпускается Минским автозаводом с 1996 года, она разработана на основе лицензированной в 1992 году у «Neoplan» модели МАЗ-101. В 2008 году МАЗ-103 сделали рестайлинг — автобус получил более современное оформление кузова и салона.

Модель МАЗ-103.486 имеет 22 сиденья для пассажиров, а всего способна вместить 103 человека. У дилеров такой автобус стоит примерно 120 000 долларов.

По заявлению «Витебскоблавтотранса» эти автобусы адаптированы для перевозки инвалидов и физически ослабленных лиц, оснащены информационной системой с внутрисалонным табло, откидной аппарелью для инвалидов – колясочников.

Предприятие не сообщает, на какие городские маршруты собираются поставить новые машины. Однако с большой вероятностью можно предположить, что ими постараются заполнить транспортные лакуны, образовавшиеся с удалением трамваев с улицы Гагарина, проспекта Людникова и одного трамвайного маршрута с Титова.