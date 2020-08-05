За коррупцию задержаны должностные лица нескольких предприятий потребкооперации Витебщины — они продавали мясо коммерсантам

Іван Дзедушкін • 05/8/20 23:42 • Эканоміка

В получении взяток обвиняют директора Шарковщинского консервного завода и должностных лиц Поставского райпо, а должностных лиц Городокского райпо — в хищениях путём злоупотребления служебными полномочиями.



По информации ГУБОПиК МВД с 2018 по 2020 годы должностные лица перерабатывающих предприятий потребкооперации умышленно создавали излишки мяса, похищали их и продавали коммерческим структурам.

Для получения излишков продукции фигуранты прибегали фальсификациям документации. Так, они занижали реальный вес поступающего на убой крупного рогатого скота, либо же мясо второй категории определяли в тощую категорию.

Кроме того, эти работники потребкооперации получали от коммерсантов взятки в виде доплат за монопольное право фирмы быть единственными закупщиками мяса. Незаконное вознаграждение составляло в среднем десять копеек за килограмм официально отгруженной продукции.

На Шарковщинском консервном заводе оперативники выявили хищение излишков мяса стоимостью более 6000 рублей, а также получение около 30 000 рублей взяток.

В Городокском РАЙПО за десять месяцев прошлого года работником было похищено мясо общей стоимостью более 53 000 рублей, а должностным лицом Поставского РАЙПО за полгода получено свыше 7000 рублей в качестве незаконных вознаграждений за благоприятное решение вопроса об отгрузке продукции.

Возбуждено шесть уголовных дел за хищения путем использования служебного положения, а также получение и дачу взяток, в том числе представителями фирмы, сообщается пресс-службой МВД.