На концерт в Витебск Лепс прилетит из Крыма
8 августа на площади Победы состоится концерт, в котором должны принять участие Григорий Лепс, Александр Панайотов, а также группы «Фабрика» и «Лас Вегас».
Концерт будет бесплатным — вход на площадь Победы свободный. Милиция о каких-то дополнительных мероприятиях по обеспечению безопасности пока не сообщала.
На сайте Григория Лепса упоминаний о концерте в Витебске нет ни в афише, ни в новостях. Вместе с тем на 7 августа у него запланирован концерт в Крыму — в Ялте певец будет выступать в концертном зале «Юбилейный». После этого у него будет 21 час, чтобы добраться до Витебска, а через Украину он вряд ли сможет путешествовать.
Подтверждение выступления в Витебске есть на официальной странице Александра Панайотова, судя по приведенной там информации, его выход на сцену запланирован на 19:40.
После Лепса и Панайотова на площади с Победы выступят две girl-bands — «Фабрика» из России и «Лас Вегас» из Беларуси. Примечательно, что в обоих коллективах по три девушки.
Ни к чему приурочены эти концерты, ни из каких источников они финансируются власти не сообщают.
Пойдете на концерт?Дзякуй за ваш адказ, ён вельмі каштоўны для нас.
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