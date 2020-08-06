Пассажир хотел «отмазать» пьяного водителя, откупившись от ГАИ 100 рублями. Что вышло?

Іван Дзедушкін • 06/8/20 13:48 • Здарэнні

4 августа в Россонском районе пьяный полочанин, ехавший с пьяным же водителем, пытался дать взятку сотрудникам ГАИ. Чем это закончилось?



О авто, за рулем которого находится пьяный водитель, в милицию сообщили жители деревни Дворище. Задержать подозрительный автомобиль ГАИ удалось на автодороге у Байдино около семи часов вечера.

И водитель, и двое пассажиров легковушки были изрядно пьяны. Как позже покажут тесты, в выдыхаемом ими воздухе содержалось не менее 2 промилле спирта у каждого.

Один из пассажиров решил порешать вопрос с инспекторами при помощи финансов. Он предложил сотруднику Госавтоинспекции взятку в размере 100 рублей. Несмотря на предупреждения об уголовной ответственности за дачу взятки, он настойчиво предлагал инспектору 100 рублей.

В результате 38-летнего мужчину задержали, а на место происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователями будет дана правовая оценка, сообщает пресс-служба МВД.