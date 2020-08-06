Трехлетний ребенок получил травмы в результате столкновения двух легковушек в Витебске

Іван Дзедушкін • 06/8/20 14:50 • Здарэнні

6 августа в Витебске произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в котором пострадал маленький ребенок.



Утром на Московском проспекте столкнулись «Nissan», за рулем которого был 53-летний мужчина, и «Volkswagen Fox», которым управляла 33-летняя женщина.

В результате столкновения был травмирован 3-летний ребенок, который ехал в «Volkswagen» с мамой. Малыша пришлось госпитализировать, сообщает сайт УВД Витебского облисполкома.