Трехлетний ребенок получил травмы в результате столкновения двух легковушек в Витебске

• 06/8/20 14:50 • Здарэнні

6 августа в Витебске произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в котором пострадал маленький ребенок.
Трехлетний ребенок получил травмы в результате столкновения двух легковушек в Витебске. Фото ГАИ

Утром на Московском проспекте столкнулись «Nissan», за рулем которого был 53-летний мужчина, и «Volkswagen Fox», которым управляла 33-летняя женщина.

В результате столкновения был травмирован 3-летний ребенок, который ехал в «Volkswagen» с мамой. Малыша пришлось госпитализировать, сообщает сайт УВД Витебского облисполкома.

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