Увядший газон, спешно уложенный к приезду Лукашенко в Витебск, начали заменять
В Витебске начали замену завядшего рулонного газона, который в преддверии приезда Александра Лукашенко спешно уложили в центре города поверх новой теплотрассы.
Работы по замене порыжевшего газона начались 4 августа со стороны улицы Толстого. Не прижившийся дёрн удаляют и заменяют на свежий. Сейчас идут работы по замене газона на склоне со стороны Витьбы.
По словам работников «Зеленхоза», занимающихся озеленением, первоначально газон укладывала другая организация, а теперь им пришлось переделывать эту работу.
Приживётся ли новый газон неизвестно, возможно, характеристики проложенной теплотрассы не позволят в этом месте траве зазеленеть.
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