В Витебске пешехода сбил мотороллер без водителя

• 06/8/20 12:25 • Здарэнні

3 августа в Витебске на улице Чкалова на пешеход был совершен наезд мотороллером, примечательно, что за рулем в этот момент никого не было.
Мотороллер Suzuki Burgman. Фото wikimedia.org

39-летний мужчина около часа дня ехал на скутере «Suzuki Burgman», в какой-то момент он не справился с управлением и упал с него.

После падения водителя мотороллер пролетел некоторое расстояние по проезжей части и сбил пешехода, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Очевидцев или граждан, располагающих какой-либо информацией об указанном происшествии, ГАИ просит сообщить об этом в оперативно-дежурную службу ГАИ по телефонам: 8-0212-58-44-44, 621-44-44 (А1), 721-44-44 (МТС) или по телефону 102.

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