Лепс и Панайотов не приедут выступать в Витебске накануне выборов, горисполком объявил о «переносе» концерта

Сяржук Серабро • 07/8/20 12:24 • Культура

Григорий Лепс и Александр Панайотов объявили, что не будут выступать в Витебске 8 августа, да и концерта, запланированного на вечер накануне дня президентских выборов, не будет.



О том, что он не будет выступать в Витебске, Григорий Лепс написал в ночь с 6 на 7 августа на своей официальной странице в Facebook в комментарии под последней записью. Этот комментарий уже набрал 377 лайков, поклонники из Беларуси благодарят певца за верное решение и правильную позицию.

Несколько позже, без четверти шесть утра 7 августа на личной странице Александра Панайотова также появилась запись о том, что концерта в Витебске не состоится.

После этого отдел идеологической работы и по делам молодежи Витебского городского исполнительного комитета начал рассылать сообщение об отмене концерта, а на официальном сайте горисполкома появилась следующая информация: «Праздничный концерт, запланированный на 8 августа в 19.00 на пл. Победы переносится. О времени и месте проведения концерта будет сообщено дополнительно».

К этому времени на площади Победы уже успели частично соорудить сцену для концерта. Сейчас эти конструкции разбирают, сценическое оборудование грузят в фуру, фото работ было опубликовано в городском чате.

Звезд российской эстрады пригласили на так называемые праздничные концерты, которые должны были пройти 8 августа, накануне дня выборов, во всех крупных городах Беларуси. Со вчерашнего дня под давлением белорусских поклонников в соцсетях артисты начали заявлять об отмене своего участия в подобных концертах.