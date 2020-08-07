На 10% больше смертей зарегистрировано в Витебске за пять месяцев по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Связано ли это с эпидемией COVID-19?

ННВ • 07/8/20 14:23 • Здароўе

В январе-мае 2020 года, т.е. в разгар эпидемии COVID-19, в Витебске регистрировалось на 10% больше смертей, чем в аналогичный период 2019 года, когда эпидемии не было.



Такой вывод можно сделать из заметки «И жить до 100 не унывая» опубликованной в номере 32 газеты «Витьбичи», вышедшем в четверг, 6 августа. Также эта заметка, как сообщает TUT.BY, была опубликована на сайте газеты, но уже удалена.

В этом материале говорится, что за пять месяцев с начала текущего года в Витебске умерло 1953 человека, тогда как в прошлом году за этот же период умер только 1771 горожанин. Таким образом, разница составляет 172 смерти, а рост смертности — немногим более 10%. По информации газеты почти 80% умерших — люди в возрасте старше трудоспособного.

По данным статистических бюллетеней «Естественное движение населения Витебской области» всего за 2019 года в Витебске умер 4071 человек, за 2018 год — 4107 человек. Таким образом, разница за год не превышала 0,9% или 36 смертей.