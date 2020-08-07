Под Оршей взорвали здание, в котором в советские времена делали комбикорм. Видео

ННВ • 07/8/20 22:41 • Эканоміка

7 августа в деревне Крапивно Оршанского района было взорвано здание бышего кормоцеха для производства комбикорма.



Принадлежащее Оршанскому филиалу ОАО «Витебскхлебпром» железобетонное здание давно не эксплуатировалось. Для того чтобы снести строение высотой 20 метров решили использовать направленный взрыв.

В 12:00 взрывотехники пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» взорвали здание кормоцеха, сообщается пресс-службой МЧС.