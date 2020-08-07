Под Оршей взорвали здание, в котором в советские времена делали комбикорм. Видео

• 07/8/20 22:41 • Эканоміка

7 августа в деревне Крапивно Оршанского района было взорвано здание бышего кормоцеха для производства комбикорма.
Под Оршей взорвали здание, в котором в советские времена делали комбикорм. Кадр из видео МЧС

Принадлежащее Оршанскому филиалу ОАО «Витебскхлебпром» железобетонное здание давно не эксплуатировалось. Для того чтобы снести строение высотой 20 метров решили использовать направленный взрыв.

В 12:00 взрывотехники пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» взорвали здание кормоцеха, сообщается пресс-службой МЧС.

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