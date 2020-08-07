Под Витебском задержали независимую наблюдательницу на выборах, ее обвиняют в хулиганстве и содержат в ИВС

ННВ • 07/8/20 23:41 • Палітыка

Наблюдавшую за ходом досрочного голосования Елену Янушковскую задержали 7 августа на избирательном участке в деревне Пестуница Витебского района. Наблюдательницу, как и ее дочь, поместили в изолятор временного содержания.



Елена Янушковская и ее дочь Юлия Власенко перестали выходить на связь после обеда 7 августа, сообщает правозащитный сайт «Віцебская вясна». Узнать об их судьбе удалось только вечером.

Юлия Власенко задержали за якобы совершение правонарушения, предусмотренного статьей 23.34 КоАП — активистку обвиняют в том, что она опубликовала в соцсетях пост с призывом совместно сходить на футбольный матч «Витебск» — «Ислочь».

Елену Янушковскую задержали на избирательном участке, куда милицию вызвала председатель избирательной комиссии. В РОВД на наблюдательницу составили протоколы за мелкое хулиганство и нарушение правил дорожного движения.

После задержания и оформления обоих женщин поместили в изолятор временного содержания. Там они будут находиться до суда, который, очевидно, должен состояться в понедельник.