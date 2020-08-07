Пьяный дебошир в Докшицком районе пытался отбиться от милиции заведенной мотокосой

ННВ • 07/8/20 13:25 • Здарэнні

С заведенной мотокосой вышел навстречу участковому житель деревни Витуничи Докшицкого района, который до этого избивал свою сожительницу.



В милицию о дебоше сообщила внучка избиваемой женщины. На разбор конфликта отправили участкового инспектора и сотрудника оперативно-дежурной службы.

Представителей власти пьяный сельчанин встретил, вооружившись бензотриммером. Он угрожал пустить технику в ход против милиционеров.

В конце концов, одному из правоохранителей удалось при помощи черенка от садового инструмента выбить из рук дебошира работающую мотокосу и задержать 43-летнего безработного сельчанина.

После задержания мужчина был водворен в изолятор временного содержания. В его отношении возбуждено уголовное дело по факту угрозы применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.