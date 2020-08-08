Ночью в Витебске молодой парень на «Mercedes» вылетел в кювет и врезался в дерево, он в больнице

Іван Дзедушкін • 08/8/20 12:46 • Здарэнні

В ночь с 6 на 7 августа перекрестке Оранжерейной и Промышленной улиц в Витебске в дерево врезался «Mercedes-Benz C180», за рулем которого был 20-летний водитель.



Молодой человек выехал за пределы проезжей части, после чего его автомобиль налетел на придорожное дерево.

Пострадавшему в ДТП водителю потребовалась помощь медиков, после ее оказания, витеблянина доставили в торакальное отделение Витебской областной клинической больницы, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.