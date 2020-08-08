Правозащитники сообщают о задержании в Витебске нескольких наблюдателей. В чем их обвиняют?

ННВ • 08/8/20 22:52 • Палітыка

Несколько независимых наблюдателей, а также волонтер команды Светланы Тихановской были задержаны в Витебске за последние два дня.



Вечером 8 августа на избирательном участке, размещенном в средней школе №46, были задержаны сразу три независимых наблюдателя, сообщает правозащитный сайт «Віцебская вясна» со ссылкой на правозащитника Павла Левина. Согласно информации последнего задержанных на этом участке Никиту Астапова, Дарью Дук и Наталь Никифиорову забрали в милицию и обвиняют в мелком хулиганстве.

По этой же статье 17.1 КоАП в Браславе был задержан наблюдатель Валерий Тращинский. Кроме того жена активиста и независимого наблюдателя Алексея Саломоненко сообщила правозащитникам, что ее муж также задержан.

Днем ранее задержали волонтера команды Тихановской Александр Матеюка, связь с ним прервалась после того, как мужчина ушел из-под здания Витебского РОВД, где он с други членами команды поддерживал задержанных Елену Янушковскую и Юлию Власенко.

В изоляторе временного содержания кроме Янушковской находится и администратор чата «Страна для жизни» Юлия Барсукова. А вот Юлию Власенко отпустили домой, так как у нее в ИВС поднялась температура.