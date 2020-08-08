Восстановление рисунка на разрушившейся набережной Витьбы обойдется в 600 рублей

Сяржук Серабро • 08/8/20 6:49 • Падзеі

Часть панно с изображением древнего Витебска на провалившемся участке набережной Витьбы восстановят, до выборов, правда, не успеют.



Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство проводит закупку из одного источника услуги по восстановлению росписи «Город Витебск» на участке железобетонной набережной площадью 20 квадратных метров. На эту работу из городского бюджета потратят 600 рублей.

Напомним, что в канун Дня города это панно было обновлено и откорректировано. Затраты городского бюджета на «марафет» рисунка, расположенного прямо под здание Витебского горисполкома составили 4200 рублей.

Однако, в конце июля, после прошедших обильных дождей, разрушилось само железобетонное основание, на которое нанесен рисунок, изображающий древний Витебск.