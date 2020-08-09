Белые браслеты, бюллетени трубочкой и наблюдатели под крыльцом — как в Витебске прошли президентские выборы. Фоторепортаж

Сяржук Серабро • 09/8/20 23:15 • Палітыка

9 августа на избирательных участках Витебска наблюдалась небывалая активность избирателей, к кабинкам для голосования стояли очереди.



Призыву объединённых штабов, поддержавших Светлану Тихановскую, последовали далеко не все. Однако среди молодежи, пришедшей голосовать, примерно треть была с белыми браслетами или повязками. Пожилой мужчина на входе в филармонию, где размещались два избирательных участка со словами «Смотрите, как университетский преподаватель идет голосовать за новую жизнь!» демонстративно намотал на левую руку широкую белую ленту.

Что касается складыванию бюллетеней в узкую полоску или трубочку, то не все «белобраслетники» это делали. Но, одновременно с этим, складывать таким образом листки могли и люди, не пожелавшие обозначать себя белым цветом. Часто это делали и люди преклонного возраста.

На всех участках сидело множество наблюдателей, которые ничем не занимались — или зевали, или уже дремали. Некоторые места пустовали, только на столах оставались ручка и листок с инструкцией, как себя вести на участке.

Независимые же наблюдатели обычно ютились за пределами задний, в которых находились участки, где вели подсчет людей, пришедших голосовать. Другим образом наблюдать за законностью выборов у них не было.

Вечером, после окончания голосования, милиция подтянула спецтехнику на площадь Победы. Несколько позже часть проезжей части на улице Ленина была перекрыта сочлененным автобусом, частный транспорт на улицу перестали пускать.