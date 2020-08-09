На площадь Победы в Витебске приехали автозаки и громкоговорящая установка. Фотофакт

• 09/8/20 20:40 • Палітыка

Вечером 9 августа после окончания президентских выборов на площадь Победы в Витебске подогнали спецтехнику.
Автозаки и милицейскийавтомобиль на площади Победы в Витебске

Насколько видно через веб-камеру, транслирующую вид площади, на западной стороне площади у мемориального комплекса освободителям Витебска, стоят два автозака, автобус и патрульный автомобиль милиции.

Автозаки и милицейскийавтомобиль на площади Победы в Витебске

С восточной стороны у сцены стоит автомобильная громкоговорящая установка, а рядом с ним микроавтобус, на крыше которого видны устройства, напоминающие антенны. Возможно, это так называемая «глушилка».

  • 13
  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: , ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 