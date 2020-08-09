Три женщины заблудились в лесу в Миорском районе
8 августа спасателями пришлось искать трех женщин, заблудившихся в лесу у агрогородка Чересы Миорского района.
В 16:51 экстренным службам поступило сообщение о том, что необходима помощь заблудившимся 76-летней и 73-летней пенсионеркам, а также 46-летней женщине.
На поиски грибниц отправили спасателей и милиционеров. Примерно через полтора часа, в 18:10, он обнаружили женщин. Медицинская помощь заблудившимся не потребовалась, сообщается пресс-службой МЧС.
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