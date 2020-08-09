Три женщины заблудились в лесу в Миорском районе

ННВ • 09/8/20 11:43 • Здарэнні

8 августа спасателями пришлось искать трех женщин, заблудившихся в лесу у агрогородка Чересы Миорского района.



В 16:51 экстренным службам поступило сообщение о том, что необходима помощь заблудившимся 76-летней и 73-летней пенсионеркам, а также 46-летней женщине.

На поиски грибниц отправили спасателей и милиционеров. Примерно через полтора часа, в 18:10, он обнаружили женщин. Медицинская помощь заблудившимся не потребовалась, сообщается пресс-службой МЧС.